قررت النيابة العامة بكفر شكر بمحافظة القليوبية إحالة قاتل زوجته بقرية سنيت إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، مفاده تلقيه بلاغا بمصرع ربة منزل تدعى "سهير. م. ب" 49 سنة، إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسد، وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجها "عماد. م. ع" 50 سنة، بسبب خلافات عائلية بينهما، حيث قام المتهم على أثرها بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكن الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب رفض الزوج خطوبة نجلته لأحد الأشخاص التي توافق عليه زوجته.