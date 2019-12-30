اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة تدمير الاتفاق النووي مع إيران، مشددا ـ وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية اليوم ـ على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق النووي مع إيران، محذرا من العواقب المترتبة على انهيار هذه الاتفاق على المنطقة بأكملها، وأكد لافروف، سعي موسكو للحفاظ على هذا الاتفاق من الانهيار، وقال: "في حال استمر نهج واشنطن المفروض على الجميع دون استثناء، والذي لا يمتثل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبية لكل المنطقة".

وكانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الجديدة أورسولا فون دير لين قد أعلنت السبت الماضي أن عملية إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني أصبح صعباً جدا، وذلك في ظل تباين الخلافات مع طهران حول تقليص التزاماتها النووية.

جدير بالذكر، أن إيران كانت قد انتقدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لفشلها في إنقاذ الصفقة النووية المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى في عام 2015 الخاصة بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني من خلال حماية الاقتصاد الإيراني بالالتفاف على العقوبات الأمريكية.