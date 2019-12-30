قال الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية والمحلية الأسبق، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا به في دبي، أبلغه باختياره لمنصب مستشار رئيس الوزراء، بعد أن وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اقتراح رئيس الوزراء، معربا عن تشرفه باختياره للتكليف والمهمة التي أوكلتها إليه القيادة السياسية ورئيس الوزراء.

وأضاف محمود، لـ"الوطن"، أنّ رئيس الوزراء أبلغه بأنّه الرجل المناسب في هذه المرحلة التي تتسم بالتحول الرقمي، لخبرته الطويلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن سابق خبراته في مجالي التنمية الإدارية والمحلية، من خلال توليه حقيبة وزارتي التنمية المحلية والإدارية، بعد دمجهما في حقيبة وزارية واحدة.

ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ رئيس الوزراء أكد أنّه شخصية محبوبة، وتتمتع بشعبية كبيرة بين الموظفين والقيادات، لذلك فإنّه يتوقع له النجاح في مهمته التي تم تكليفه بها.

تطوير الجهاز الإداري للدولة لا يحتمل أي تأخير

وأوضح أنّ الوقت أصبح ضيقا ولا يحتمل أي تأخير أو تأجيل للبدء في خطط التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي في اتجاه الإصلاح الإداري، وتحقيق الطفرة المرجوة للجهاز الإداري للدولة.

وأكد أنّه يتمنى أن يكون عند حسن ظن القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء في تحقيق ما يحلم به المصريون من تطوير، موضحا أنّه حاليا في دبي وسيقطع مأمورية عمله الخاص، للحضور إلى القاهرة والاجتماع برئيس الوزراء لوضع خطة المرحلة المقبلة بأقصى سرعة، وعقد الاجتماعات وجلسات العمل اللازمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا اليوم بتكليف المهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد علي عبدالعزيز، وزير الدولة للتنمية الإدارية (الأسبق)، بالعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري لمدة عام، كما يتولى الإشراف العام على ملف إعادة هيكلة وميكنة الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.