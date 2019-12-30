طعنت فتاة في الدقهلية، اليوم، شقيقها بسكين أثناء نومه مما تسبب في وفاته، وأصابت كلا من والدتها وشقيقتها عند تدخلهما لمنعها من طعنه، وذلك لاعتراضه على سهرها لوقت متأخر لمشاهدة التلفزيون، واستغلت نومه ووجهت له عدة طعنات قاتلة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة للعقيد احمد الجميلي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بوصول "حسام جابر علي عثمان، 21 سنه، مقيم عزبة الشحاتين المتفرع من شارع الجلاء بالمنصورة، ويعمل نقاش" مصابا بجرح نافذ بالبطن وتم نقله إلى المستشفى العام الجديد "الدولي" وتوفي فور وصولة متأثراً بجراحه.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن حال اعتراض المجني عليه على سهر شقيقته "ياسمين"، 17 سنة، أمام التلفزيون، لفترات طويلة ومتأخرة من الليل.

وتبين أن مشادة كلامية وقعت بين الشقيقين، وما أن استغرق المجني عليه في النوم حتى انهالت شقيقته عليه طعنا بسكين أثناء نومه وإحداث إصابته التي أودت بحياته متأثراً بإصابته، وتدخلت والدتها وشقيقتها الأخرى للدفاع عن المجني عليه، إلا أنها أصابتهما أيضا بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم للمستشفى وحجزهم بالعناية المركزة .

وبتقنين الإجراءات جري ضبط المتهمة، وبإرشادها تم ضبط السكين المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته اعترفت بارتكاب الواقعة وما جاء في التحريات، وأن شقيقها رفض أن تستمر في مشاهدة التلفزيون أثناء نومه فطعنته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبين سبب الوفاة، وسماع أقول المصابين حال سماح حالتهما.