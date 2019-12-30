محافظ كفر الشيخ يتفقد دار أيتام ومؤسسة إيواء وجمعية لرعاية المكفوفين

زار نو الدين، دار الأيتام الرضع، بمدينة كفر الشيخ، لافتا أنها تضم 25 طفلا من سن يوم إلى 3 سنوات، واطمئن علي مستوى الرعاية المقدمة لهم، مقرراً تكريم إنجي السيد هيكل، مدير دار رعاية الأيتام، وثلاثة من العاملين بدار رعاية الأيتام الرضع على جهودهم في رعاية الأطفال، مؤكداً على دعم ورعاية الأيتام والاهتمام بهم.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، جمعية رعاية المكفوفين وأسرهم، مؤكداً أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل علي توفير سبل الدعم والرعاية لهؤلاء الفئة والاهتمام بهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع فهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، داعياً المجتمع إلى المشاركة في الاهتمام بهؤلاء الأطفال.

وتوجه المحافظ إلى المؤسسة الإيوائية للبنين بمدينة كفرالشيخ، واطمئن على الأيتام من سن 6 سنوات إلى 17 سنة، كما تفقد المطبخ، وغرف الإعاشة ومخزن الأطعمة، وقرر تكريم أيمن وصفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأيتام للبنين، وخالد شنح، المعلم بالمؤسسة، لجهودهم المبذولة وتميزهم في أداء عملهم، مشيرا إلى أن الكفالة ليست مادية فقط، بل تشمل التربية والتوجيه في جو يسوده المحبة والعطف والأمان والسلام الاجتماعي.

محافظ كفر الشيخ يؤكد على حسن معاملة المواطنين بوحدة دقلت الصحية

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، الوحدة الصحية بقرية دقلت، بمركز كفرالشيخ، تفقد خلالها قسم الاستقبال وعيادة الأسنان والصيدلية، ومكتب التطعيمات، والرائدات الريفيات، مكلفاً لجنة الفحص حاليا وماديا وإداريا.

شدد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف الرقابة والمتابعة وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات وحسن معاملة المرضى، كما كلف بتكثيف المرور اليومي والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وموجها بتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبي وصرف العلاج.

وتابع، أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي" 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة " بالكشف المبكر عن أمراض الثدي والأمراض غير السارية، والتي تستهدف إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج للسيدات من سن 18 عاماً فأكثر بالمجان، وذلك بالوحدة الصحية بقرية دقلت بمركز كفرالشيخ، مشيداً بجهود العاملين بالمبادرة الرئاسية على مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأكد نورالدين، أنه سيفاجئ المنشآت الخدمية بالزيارات دون علم أحد، للتأكد من تقديم خدمات جيدة للمواطنين وانضباط العاملين بها.