قال نادر عياد، رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة، إنّ الغرفة نجحت بالتعاون مع البرلمان في حل مشكلة استيراد الأتوبيسات المستعملة بالخارج بعد اجتماعات عديدة مع وزارة النقل واتحاد الصناعات ولجنة السياحة والطيران والبرلمان، مطالبا بضرورة السماح للشركات باستيراد الأتوبيسات المستعملة 4 سنوات، وذلك لمنع الاحتكار ورفع جودة المنتج وتقليل أسعار الأتوبيسات، والتي تصل إلى أكثر من 4 ملايين جنيه، مؤكدا أنّ اللجنة اتفقت مع الشركات على زيادة أسعار الإيجارات للسيارات لزيادة الاهتمام بالمركبات السياحية وإجراء صيانات دورية لها.

وأشار "عياد"، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس للإعلان عن نتيجة أعمال الغرفة خلال عام 2019 إلى ضرورة أن يصل الأسطول السياحي في مصر 4 آلاف مركبة، للحفاظ على الصورة الذهنية للسائح، مؤكدا أنّ عدد الأتوبيسات المرخصة حاليا سياحيا طبقا لإحصائية وزارة السياحة 718 أتوبيس فقط ما يؤثر على صورة مصر سياحيا، ولذلك يجب على الحكومة السماح باستيراد الأتوبيسات المستعملة 4 سنوات.

وقالت ريم فوزي، نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة، إن استيراد السيارات المستعملة يحل أزمة النقل السياحي بمصر مع كافة الضمانات التي تضمن استيراد أوتبيسات بحالة جيدة، مضيفة أن الغرفة نجحت في الوصول إلى اتفاق مع الجمارك لرفع الـ 5% على السيارات الأوروبية المستعملة، إضافة إلى رفع الحظرعن تلك السيارات مع إلزام الشركات السياحية بتوقيع إقرارات للوزارة باستخدام الأتوبيسات في القطاع لمدة 5 سنوات.

وأكدت أن الغرفة نجحت في تدريب 1611 قائد مركبة في عام، وهذا لم يحدث منذ 2010 حتى الآن، مشيرة إلى أن اللجنة نجحت في الوصول إلى اتفاقية مع شركات الطيران بتسديد الرسوم بـ"الكريدت" للتسهيل على الشركات السياحية ومنع التكدسات.