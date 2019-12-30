علقت الفنانة بدرية طلبة، على نفي شركة "جوجل" العالمية، تعاونها معها، فيما يخص الاستعانة بصوتها في تطبيق الخرائط الخاص بالشركة "Gps"، قائلة: "أنا مش بكدب على الناس، بس اللي تواصل مع الشركة سألهم بشكل خاطئ".

بدرية طلبة: "أنا هنزل أبليكيشن بصوتي"

وأوضحت "طلبة"، في أول تصريح لـ"الوطن" عن الأزمة، أنها اشترت خرائط "جوجل" من المؤسسة، مع صديقتها ومديرة أعمالها رانيا يحيى، خلال الأيام الماضية، وهي ما اعتبرته بمثابة تعاون مع محرك البحث الشهير، تمهيدا لتسجيل صوتي لـ"Gps" عليها، مستعينة بإيفيهاتها الشهيرة خلال مسيرتها الفنية.

وتابعت الفنانة: "أنا واضحة في كلامي، أنا هنزل أبلكشين بصوتي، وأنت حر تسمعني أو تختار الراجل الأجش"، مؤكدة على بدء تسجيلها مطلع الأسبوع المقبل.

مصدر مسؤول بـ"جوجل": لا يوجد تعاون

وكان مصدر مسؤول بشركة جوجل سبق أن نفى في تصريحات إلى "الوطن" تعاون الشركة مع الفنانة بدرية طلبة قائلا: "بقدر استمتاعنا بأفلام (بدرية طلبة) وإعجابنا بالفكرة، نود تأكيد عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google".

وتابع: "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بالصوت الحالي نفسه".