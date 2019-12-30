أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، زيارة مفاجئة لمبنى رئاسة حي الزيتون في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، حيث تفقد كافة إدارات المبنى، وفوجئ بخلو مكاتب الإدارات من العاملين وعدم تواجد أي من المهندسين بالإدارة الهندسية للحي.

كما أصدر نائب المحافظ تعليمات مشددة بإحالة كافة المسؤولين بحي الزيتون للشؤون القانونية وعلى رأسهم سكرتير الحي والمهندسين العاملين بالإدارة الهندسية، والمسؤولين عن التوقيع بالحضور والانصراف بإدارة الشؤون الإدارية بالحي وذلك لعدم التزام العاملين بالمواعيد الرسمية للحضور.