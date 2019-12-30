شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة تعدي شاب بالضرب على والدته باستخدام العصي والأيدي، والتسبب في فقع عيناها وتورم وجهها وأطراف جسدها جراء الاعتداء عليها، وتم نقلها مصابة بواسطة سيارة إسعاف بطوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافها وإنقاذ حياتها.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من نقطة مستشفى المحلة يفيد بوصول "بديعة و .م .ش"، 59 سنة، مقيمة بمنطقة الجمهورية ثان المحلة مصابة بكدمات بالوجه وتورم وكسور في أماكن متفرقة من جسدها.

وانتقلت القيادات الأمنية لنقطة مستشفى المحلة العام وبمواجهة السيدة المتعدي عليها اتهمت نجلها المدعو "حسام . ع"، 33 سنة، بالتعدي عليها بالضرب المبرح بالأيدي والعصي والأرجل بسبب خلافات أسرية.

أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت قيادة اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية، والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة للوقوف على آخر تطورات الحادث وضبط الأبن العاق المتهم بالتعدي على والدته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة جرى ضبط المتهم أثناء سيره بطريق العام بنطاق منطقة الجمهورية بمسقط رأسه بالقرب من محل سكنه وتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

وبمواجهه المتهم اعترف باعتدائه بالضرب المبرح على والدته بسبب خلافات أسرية، فقام على أثرها بإصابتها بكدمات بالعين اليمني وجروح متعددة، بسبب توبيخها له ورفضها أفعاله وسوء تصرف سلوكه مع جيرانه بذات الشارع محل إقامته.

وأفادت التقارير الصحية التي وردت من داخل المستشفى العام أن السيدة الضحية تعاني من كسور في الأطراف ونزيف داخلي بالمخ والقفص الصدري وتورم بالوجه، وفقع العين اليسرى والرأس جراء التعدي عليها بالضرب المبرح من جهة نجلها الأكبر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بنقطة مستشفى المحلة العام رقم 6 أحوال المستشفى وقيد بقسم ثان المحلة برقم 17651 لسنة 2019 جنح ثان المحلة لسنة 2019م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت النيابة بحجزه على ذمة التحريات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود العيان.