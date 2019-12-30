أعربت الصين، اليوم الإثنين، عن معارضتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن منطقة "شينجيانج" الأويجورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي البلاد والتبت الصينية، داعية الولايات المتحدة إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وجاء ذلك تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي قال فيها إن الصين تحاول محو معتقدات وثقافات مواطنيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن التصريحات الأمريكية شائعات وافتراءات وإن الاستقرار السياسي الحالي والتنمية الاقتصادية والوحدة والتعايش العرقي في شينجيانج والتبت هي أقوى رد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي.

وأوضح أن هناك أكثر من 24 ألف مسجد في شينجيانج بمتوسط مسجد واحد لكل 530 مسلما كما يوجد أكثر من 1700 موقع ديني وأكثر من 46 ألف راهب وراهبة مقيمين في التبت فيما حث الجانب الأمريكي على الاهتمام بشؤونه الخاصة بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأشار المتحدث الصيني، إلى أنه في 2019 شهدت الولايات المتحدة وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أكبر عدد من عمليات القتل الجماعي المسجلة منذ السبعينات حيث جرى تسجيل 41 حادثا و211 حالة قتل، حيث أن 33 من بين الحوادث المسجلة تعود لاستخدام أسلحة نارية.

وفي منطقة شينجيانج ذات الغالبية المسلمة في شمال غربي البلاد، تتعرض أقلية الأويجور وأقليات عرقية أخرى تتحدث لغات منبثقة من اللغة التركية، للعقاب إذا لم تلتزم منع إطالة اللحي وعدم ارتداء النقاب، أو حتى حيازة القرآن، وفقا لمنظمات الدفاع عن الحريات، ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

السجن 9 سنوات لقس في الصين بتهمة القيام بأنشطة "هدامة"

وفي سياق آخر، حكم على قس بروتستانتي معارض بالسجن، 9 سنوات في الصين لـ"تحريضه على القيام بأنشطة هدامة"، في عقوبة هي الأقسى منذ سنوات يصدرها النظام الشيوعي بحق مسؤول ديني في تهمة توجه عادةً لمعارضين سياسيين.

وأوقف القس وانج يي في ديسمبر 2018 مع عشرات من أتباع كنيسته "تحالف مطر الخريف" وهي رعية غير رسمية في مدينة شنجدو الكبرى في جنوب غربي البلاد، ودين كذلك بـ"القيام بأنشطة تجارية سرية"، وفق ما أعلنت المحكمة الشعبية الوسطى في شنجدو في بيان.

والقس وانج معروف بانتقاده للسلطة في الصين، وكتب في 8 يسمبر الجاري، عشية القبض عليه، على صفحة كنيسته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يمكن للحزب أن يزدهر لبعض الوقت، لكن ذلك لن يدوم للأبد".

وتأتي إدانة القس فيما دعى مسؤولوا كبار في البلاد أواخر نوفمبر الماضي إلى إعادة تفسير المذاهب والقواعد الدينية بما يتوافق مع التطور الاجتماعي.