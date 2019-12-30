قالت وزارة الخارجية النمساوية، إن اختبار البصمة الوراثية "الحمض النووي" أثبت صحة نسب طفلين إلى الداعشية النمساوية التائبة ماريا جي، والتي ترغب في العودة إلى بلادها بعد سنوات من الانضمام للتنظيم الإرهابي في سوريا، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية بيتر جوشيلباور - في تصريح اليوم من العاصمة النمساوية فيينا - "أن الطفلين بعد ثبوت نسبهما أصبحا مواطنين نمساويين ويحق لهما مرافقة الأم في العودة إلى النمسا بعد استيفاء الإجراءات الأخرى، مضيفا أن الطفلين يعيشان حاليا مع الأم في معسكر اعتقال في سوريا".

وأشار "جوشيلباور"، إلى أن التحقق من الهوية كان عنصرًا واحدًا فقط من عدة عناصر في القضية، وأنه فيما يتعلق بالعودة، فان سلطات الأمن النمساوية لا ترغب في تحديد موعد للعودة حتى الآن بسبب وجود مخاطر أمنية كبيرة في المنطقة.