عقد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، الاجتماع الدوري لمركز التجارب والبحوث الزراعية بمركز سمالوط، لمناقشة آخر التطورات وخطة العمل المستقبلية، في إطار تنفيذ رؤية الجامعة ودورها المجتمعي في التنمية الزراعية والصناعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، والإنتاج الحيواني وتوفير كافة سبل الدعم للمركز لإحداث طفرة ملموسة.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عبد الهادي، المدير التنفيذي للمركز، والدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، واللواء بدر عمر المستشار الأمني لرئيس الجامعة، والدكتور ياسر محمود مسئول قطاع الخضر، والدكتور سامي رمسيس مسئول قطاع المحاصيل، والدكتور محمد محي الدين مسئول قطاع الآلات والمعدات، والدكتور أحمد علي مسئول قطاع الزينة والنباتات الطبية والعطرية، والدكتور حسام صلاح، مسئول قطاع الفاكهة، وأحمد حسن، وحسام الدين علي، والدكتور مصطفى عمر أعضاء بالمركز.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي،على عزم الجامعة على التطوير الشامل للقطاعات الإنتاجية بالمركز ومواصلة جهودها للنهوض بهذا القطاع الحيوي بالجامعة، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش خطة المركز التوسعية لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية المستصلحة به، وزيادة عدد الآبار لري أكبر مساحة مخصصة للجامعة بالمنطقة، إلى جانب مد الأراضي التابعة للمركز بالتيار الكهربائي ورفع كفاءته بالعديد من المناطق المستهدف استصلاحها بشوشة، وكذلك مناقشة الاجتماع لزراعة 60 فدان قمح للموسم الشتوي باستخدام أحدث نظم الميكنة الزاعية في العمليات الزراعية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المساحة المستزرعة الآن تعدت الـ320 فدانًا وذلك بعد الانتهاء بالكامل من زراعة فتحتي 16 و17 بالمركز، بزيادة ستة أضعاف المساحة المزروعة خلال عام واحد فقط، مقارنة بالفترة السابقة التي كانت المساحة المشغولة بها لا تزيد عن 50 فداناً، مشيراً إلى أنه جاري حالياً زراعة فتحة 11 و12 بالمركز.

أوضح الدكتور محمود عبد الهادي، أن المركز أصبح يحتوي على سلالات جديدة من أغنام عساف ورحماني، بالإضافة لتزويد سلالات الماعز بأنواع الزريبي والدمشقي بجانب سلالات البلدي والأوسيمي، حيث واجه المركز زيادة أعداد قطيع الأغنام والماعز بالتوسع في زراعة المراعي، وزراعة 32 فدان بالبرسيم الحجازي والمصري والحشيشة السودانية، إلى جانب تخصيص مساحات لتدوير المخلفات العضوية، وإنتاج الكمبوست.

تفقد رئيس الجامعة المساحات المزروعة حديثًا بالمركز لأول مرة مثل القرطم، وقطاع النباتات الطبية والعطرية المزروعة بنبات الكزبرة والكراوية، وزراعات البنجر بجانب القمح والشعير بقطاع المحاصيل، الى جانب التوسع فى زراعة الصوب الزراعية بالمركز والتي تم استزراعها بالخيار والطماطم والكوسة، إلى جانب تفقد المناطق المزروعة بعدد 600 فسيلة نخل سيوي، كما تم معاينة قطاع الفاكهة والتي تم تطويره وأصبح يحتوي علي 30 فدان زيتون و4 أفدنة جوافة، و7 افدنة تين شوكي، و5 أفدنة خوخ و7 أفدنة تين أسباني.

كما تفقد رئيس الجامعة البئر الجديد الذي سيخدم المساحات الجديدة المزروعة، وكذلك تفقد إجراءات نقل المحول الكهربي وتوصيله بفتحة 11 المخصص لخدمة الأراضي المستصلحة أخيراً، وكذلك تفقد قطاع الإنتاج الحيواني.