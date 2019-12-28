تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت أمها بالسم في المنيا

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم، برئاسة المستشار مصباح قرني، وعضوية المستشارين محمد هاشم أبوالليل، ومصطفى ربيع عبدالعظيم، وأمانة سر أحمد سمير ومحمد جمعة، محاكمة ربة منزل قتلت والدتها بـ"السم"، إلى جلسة الأول من يناير المقبل، لسماع باقي أقول الشهود.

وقال مصدر قانوني، إنّ المحكمة استمعت، اليوم، إلى أقوال بعض الشهود في القضية رقم 396 لسنة 2018 جنايات كلي شمال المنيا، والمتهم فيها "ف. خ. م"، 21 عاما، ربة منزل، بوضع "السم" لوالدتها المجني عليها "عائشة. ح. ي"، 55 عاما، ربة منزل، وقتلتها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بإحدى قرى مركز سمالوط، في يوم 16 نوفمبر عام 2017 بعدما أعدت لها مائدة الطعام ودست جوهر السم في الطعام، وشرعت في قتل والدها الذي تم إنقاذه عقب نقله إلى مستشفى سمالوط العام، وأحدثت بوالدها بعض الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال القضية للجنايات في 9 مايو عام 2018، وشمل أمر الإحالة أن المتهمة عقدت النية والعزم على قتل والدها ووالدتها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ودست جوهر السم في مائدة الطعام بقصد قتلهما، وذلك على خلفية رفض الأسرة زواجها من شاب تربطهما علاقة عاطفية، ولرفض الأسرة تلك العلاقة أرادت المتهمة التخلص منهما بقتلهما عمدا وتم القبض عليها، واعترفت تفصيليا بارتكاب الواقعة.