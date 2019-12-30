نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الإثنين، حفل تخريج للأئمة والوعاظ الوافدين المتدربين في الدورة رقم 124، والتي استمرت لمدة شهرين لتدريب 80 من الأئمة الوافدين من دول (السودان – نيجيريا – سلوفينيا– أندونيسيا – كازاخستان– روسيا- بورما- توجو- الكونغو- ماليزيا) على أحدث أساليب الدعوة الإسلامية، من خلال برنامج "إعداد الداعية المعاصر"، بمدينة البعوث الإسلامية.

قال محمد عبدالحفيظ نائب مدير أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، إن هذه الدورة لها أهمية بالغة في بناء الفكر المستنير وتقارب الرؤى والتعرف على ما يستجد في حياة الأمة الإسلامية، مشيرا إلى أن الأزهر كان ولا يزال يقوم بدوره التاريخي في نشر الثقافة الإسلامية وحفظ العلوم الدينية والعربية، وتدريسها ونشرها بمفاهيمها الصحيحة بعيدًا عن التعصب والتشدد.

وأضاف عبدالحفيظ، أن الأزهر الشريف نظر في شأن المسلمين وما جد عليهم من تيارات وما أحاط بهم من غوائل، فعمد إلى النظر في شأن الدعاة المسلمين في أنحاء المعمورة فرأى أنه من واجبه أن يرعاهم فأقام هذه الدورة لإعدادهم إعدادا يتفق مع مقتضيات العصر.

وأكد أن الأزهر يحملهم أمانة أمام الله وتجاه بلادهم، وهي تعريف الأجيال الشابة بالإسلام وحقائقه وتوفير الوسائل المعينة على فهم مقاصده ومبادئه، ومواجهة الغلو والتطرف بالحوار البناء الذي يرسخ خيرية الأمة ويذكر بوسطيتها.

من جانبهم قدم الأئمة والوعاظ الشكر للإمام الأكبر، وللقائمين على الدورة على جهودهم ودعمهم لهم، قاطعين على نفسهم العهد والميثاق أن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف.