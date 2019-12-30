شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بمقطع فيديو، أثناء غنائه "راب" داخل سيارته، معلقًا على الفيديو "شغل قديم"، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".

وظهر "الفيشاوي" خلال الفيديو، مرتديًا حلق ونظارة شمس نسائية.

ويشارك "الفيشاوي" حاليا، في فيلم "أشباح أوروبا"، بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، أروى جودة، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمطرب محمد حماقي، تأليف كريم فاروق، حوار أمين جمال وشريف يسري ومحمد أبو السعد.

وهذا يُعد الظهور الأول للفيشاوي، بعد انتشار صور لـ"ابنته" الوحيدة لينا، عارية على سوشيال ميديا.