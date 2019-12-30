قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة للبدء في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على بحيرة مريوط بأحياء العامرية ووسط وغرب.

وأكد الشريف، أنه سيجرى تنفيذ جميع قرارات الإزالة على بحيرة مريوط، معقباً: "أننا سنعمل على عودة بحيرة مريوط إلى سابق عهدها، برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر".

وشدد المحافظ على المسؤولين بسرعة الانتهاء من تنفيذا جميع القرارات في الوقت المحدد لذلك، موجها الجهات المعنية بالتواجد على أرض الواقع لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ، منوها: "أننا لن نترك أي تعدي على أراضي أملاك الدولة، وسيتم التصدي بكل حزم وقوة لجميع التعديات واسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات".

رافقه اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، وأحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.