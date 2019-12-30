أكد المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن دوره في الحكومة إشرافي، وتنسيقي بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة: "عندنا 3 ملفات مهمين، تطوير الجهاز الإداري، ميكنة الخدمات الحكومية، النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولن يجري الاستغناء عن أي موظف".

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن خبرته في تكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية، هي الأسباب وراء اختياره لهذا المنصب: "الـ3 ملفات أهم من بعض، والميكنة ماشية بسرعة".

وأوضح أن القيادة السياسية، تسعى للوصول بالجهاز الإداري للدولة، لمستوى الدول المتقدمة: "احنا شوفنا تجارب كتيرة في العالم، وكل هدفنا نوصل لهذا المستوى في وقت قياسي".

وأكد أن القيادة السياسية، تسعى للانتهاء من ميكنة الخدمات وتطوير الجهاز الإداري في أسابيع وأشهر، وليس سنوات كما طبقتها بعض الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن الإصلاح الإداري لن يقضي بفصل أيا من الموظفين أو الاستغناء عنهم: "المحاور الرئيسية للإصلاح الإداري تتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في ميكنة الخدمات، وتسهيل الإجراءات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية والفساد".