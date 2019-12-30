قال المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، إن هناك توجيهات من رئاسة الجمهورية، بتطوير القاهرة الخديوية، بالتزامن مع إخلاء محافظة القاهرة من الوزارات، والمقار الإدارية الحكومية العام المقبل، والانتقال للعاصمة الإدارية.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هناك تعاون بين عدد من الوزارت المعنية، لتطوير ميدان التحرير، وهو الأشهر على مستوى العالم، موضحا أن المرحلة الأولى، سيجري الانتهاء منها في القريب العاجل.

وأكد أن المرحلة الثانية، تبدأ خلال أسبوعين أو ثلاث، وفيها سيجري إنارة واجهات العمارات، والموقع العام للميدان بشكل كامل.