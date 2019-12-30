محافظ الغربية في جولة مفاجئة على مركز ومدينة كفر الزيات

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة تفقدية مفاجئة بمركز كفرالزيات للوقوف على مستوى الخدمات ومتابعة المشروعات الجارية وإجراءات تأمين الكنائس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

حيث بدأ جولته بزيارة مستشفى كفرالزيات العام لمتابعة الخدمة الطبية وانتظام الحضور والانصراف لجميع العاملين بالمستشفى حيث تفقد أقسام المستشفى، مؤكداً رفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة الحالية، والتأكد التام من توافر المستلزمات الطبية والأمصال والسموم.

ووجه خلال تفقده أعمال كورنيش كفرالزيات، بالاستفادة من المسطحات المائية، وتحويلها لمتنفسات حضارية لأهالي المحافظة.

كما طالب خلال تفقده أيضاً محطة المياه بكفرالزيات، بالإزالة الفورية لجميع الإشغالات في محيط المحطة وإغلاق جميع المقاهي غير المرخصة مع مراجعة أعمدة الإنارة بالمنطقة وعمل الصيانة الفورية لها.

وتفقد "رحمي" أعمال تأمين كنيسة أبوسيفين بمدينة كفرالزيات ودير مارمينا وكنيسة العذراء بقرية أبيار، للتأكد من الانتهاء التام من الاستعدادات الخاصة باستقبال أعياد الميلاد المجيد.

وفي سياق متصل؛ أكد محافظ الغربية أنّ الجولات المفاجئة مستمرة على مدار الساعة لتحقيق الانضباط في العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.