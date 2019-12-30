تمكنت مباحث التموين بقنا، اليوم الإثنين، بالاشتراك مع مديرية تموين قنا، من ضبط نصف طن كبدة فاسدة، في إحدى المحلات التجارية الشهيرة، بمنطقة الشئون ببندر قنا، خلال حملة تموينية مكبرة للتفتيش على السلع الغذائية والمنشآت.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مباحث التموين يفيد شن حملة تموينية مكبرة استهدفت المحال التجارية بدائرة بندر قنا، بالتعاون مع مديرية التموين بقنا، تمكنت من ضبط 500 كيلو جرام من الكبدة الفاسدة داخل محل شهير بمنطقة الشئون ببندر قنا.

وأفادت التحريات أن الحملة تمكنت من ضبط نصف طن كبدة فاسدة، بمحل أحباب المصطفى، ملك للمدعو أحمد.ع، يبلغ من العمر30 عامًا، بمنطقة الشئون ببندر قنا.

وجرى التحفظ على المضبوطات، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.