أعلن غريب أحمد، رئيس مدينة شبين القناطر، موافقة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إقامة سور يحيط بمحطة السكة الحديد بالمدينة، حفاظًا على أرواح المواطنين، وعدم جلوس الباعة داخل محطة القطارات وإقامة السوق العشوائي على قضبان السكة الحديد، والمعروف بـ "سوق الموت".

وأضاف "غريب"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى الاجتماع مع لجنة هيئة سكة حديد مصر، اليوم الإثنين، لإبداء الرأي لبناء السور الخاص بالسكة الحديد أمام منطقة المحكمة.

وأوضح "غريب"، أنه جرى معاينة الموقع وعمل رسم كروكي لمكان السور لعرضه على محافظ القليوبية ورئيس هيئة سكة حديد مصر، لتحديد ما يلزم لبناء السور، وذلك في أقرب وقت ممكن، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

يذكر أنّ مدينة شبين القناطر تعاني من سوق الأحد والمعروف بسوق الموت، والذي يقام على قضبان السكة الحديد اسبوعيا، ويتسبب في أزمة كبيرة ويعرض حياة البائعين ورواد المجلس للخطر.