"هو ده سؤال؟.. مع مصر قلبا وقالبا".. إجابة حسم بها الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس شبكة قنوات "dmc"، موقف الإعلام المصري حال حدوث حرب، مستنكرا توجيه السؤال من قبل أحد الحضور بملتقى الهناجر الثقافي مساء الإثنين.

وقال "مسلم" إن مهمة وزارة الإعلام، ستكون وضع سياسة إعلامية جديدة، وتوضيح وجهة نظر الحكومة في كثير من القضايا، والتنسيق بين المؤسسات المختلفة.

وأشار إلى أن هناك خلط بين الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وللأسف هذا يجعل الاتهامات توجه للإعلام، وليس مواقع التواصل، التي لا نعرف من يديرها، ومن يوجهها، ومن يضخ فيها الشائعات.

وأكد رئيس تحرير الوطن، أن الإعلام بات يتحمل خطايا مواقع التواصل الاجتماعي، فالإعلام المصري، مع مصر قلبا وقالبا، في السلم وفي الحرب، وإن اختلفت الرؤى والآراء.