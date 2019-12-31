سخرت أبلة فاهيتا الدمية الساخرة، من الإعلامية لميس الحديدي، وذلك خلال حلقة اليوم، من برنامجها "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث".

وهنأت أبلة فاهيتا، الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها الجديد، قائلةً: "الديكور شيك جدًا، خصوصًا الشاشة 52 بوصة اللي انت معلقاها، دي سمارت؟"، لترد عليها مقدمة البرنامج قائلةً: "الله أكبر، خمسة وخميسة في عينك، انتي جاية تقري على الديكور، أحسن يقع في دماغي، دي 55 مش 52".

وقالت أبلة فاهيتا: "بس اتطورتي جامد يا لميس، بعد ما كنا بنفتح السيزون بتوني بلير، بقينا نجيب ظافر عابدين، حد يقعد بيه القعدة دي، إيه مستضيفة بان كي مون، مفيش احترافية خالص يا لميس، شوفي أنا قعدته ازاي في برنامجي"، وذلك في إشارة منها إلى استضافته في برنامجها السابق "لايف من الدوبلكس"، الذي كان يعرض عبر شاشة "سي بي سي"، حيث ظهر بـ"روب".

لترد عليها لميس قائلةً: "انتي متخيلة هجيبه يقعد بالروب، عيب يا أبلة ده برنامج محترم، وده برنامج هلس زي الدوبلكس؟".

وأضافت أبلة فاهيتا: "من ساعة ما استضفتي ظافر عابدين وكريم عبدالعزيز وإياد نصار، كل عضوات نادي أرامل سانت فاطيما مبقوش يفوتوا حلقة، مش فاضلك غير إيهاب توفيق وتبقي جيبتي كل المزز".

لترد عليها مقدمة البرنامج ممازحةً: "وانتي يا ستي جاية تنفسني عليّ، أنا عزماكي عندي وانتي جاية تنفسني عليّ؟".