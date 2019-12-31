أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول افتتاح المتحف المصري الكبير بداية من زيارة كبار الزوار من مطار سفينكس ومطار القاهرة الجوي، مرورًا بالمحاور التي سيسيرون عليها، وسيجرى رفع كفاءة المنطقة بالكامل، كما أنه سيجرى تطوير مدخل الهرم من طريق الفيوم.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنّ المتحف المصري الكبير شهد طفرة كبيرة للغاية، ووصلت نسبة الأعمال فيه لـ 90%، وسيجرى الاحتفال خلال الأيام القليلة المقبلة بوصول 50 ألف قطعة أثرية للمتحف.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن هناك ميزانية كبيرة للمتحف المصري الكبير تصل لمليار دولار، وتصرف الدولة كل التمويل، مضيفًا: "المتحف من جواه فيه كل وسائل التكنولوجيا الحديثة، أول ما تدخل هتلبس نظارة وكاميرا وكأنك دخلت منطقة أثرية أو الهرم، وزوار المتحف هيلمسوا التاريخ كأنهم شايفينه بالضبط، فضلًا عن أماكن مخصصة للأطفال وهي أماكن ترفيهية وكذلك سينمات ومسارح".

العناني: المتحف المصري الكبير الأكبر بلا منازع عالميا من حيث المساحة

وأوضح أن هناك تحالفات مصرية عالمية من أجل تقديم وتشغيل الخدمات مثل الكافيهات والمطاعم، حيث أن مساحة المتحف المصري الكبير 500 ألف متر مربع مسطح، وهو من أكبر متاحف العالم، وعند قياس مساحة المسطح مع الارتفاع سيكون هو المتحف الأكبر في العالم بلا منازع.

وتابع: "أعظم متاحف العالم بعضها يصل لـ 8 ملايين زائر سنويا، إحنا في مصر مش بنوصل للمليون، ولكن المتحف المصري الكبير هيكون نقلة كبيرة وهيكون وشة حلو على السياحة المصرية".