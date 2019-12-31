عاجل.. مصادر أمنية: عارضة الأزياء متسلقة الهرم نشرت الفيديو بعد خروجها من مصر

قالت مصادر أمنية، إن مقطع الفيديو المتداول لعارضة الأزياء الروسية، كينسي ولانسكي، أثناء تسلقها الأهرامات، جرى نشره عقب سفرها خارج الأراضي المصرية.

وأضافت المصادر، أن الواقعة بدأت برصد جملة كتبتها عبر حسابها الشخصي، تضمنت: "انتظروا مفاجأة في مصر"، وعقب ذلك توجهت قوة أمنية من مباحث السياحة والآثار للفندق، الذي تقيم به، ولكنها تبين سفرها خارج مصر، ولم يجري العثور سوى على صديقين لها، ثم جرى تداول مقطع الفيديو، أثناء تسلقها الأهرامات في اليوم التالي لسفرها، وجرى تحرير محضر، إثبات حالة بالواقعة.

ونشرت عارضة الأزياء والممثلة روسية الأصل كينسي ولانسكي، بطلة واقعة التعري في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، العام الماضي، فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، أعلى الهرم في مصر.

وكتبت لانسكي، في وصف الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تسلق أهرامات الجيزة".

وعرض مقطع الفيديو عدد من اللقطات، منذ بداية رحلة كينسي ولانسكي إلى محل إقامتها في أحد الفنادق إلى الأهرامات، وأثناء تسلقها.