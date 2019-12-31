مجلس الصحفيين يحتفل بتولي حسين الزناتى رئاسة تحرير مجلة علاء الدين

احتفل مجلس نقابة الصحفيين، قبل اجتماعه اليوم، بعضو المجلس حسين الزناتي، لتوليه رئاسة تحرير مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام.

وأحضر أعضاء المجلس، ونقيبه ضياء رشوان، "تورتة" للاحتفال، معربين عن سعادتهم بتولي الزناتي رئاسة تحرير.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، أصدرت قرارًا بتعيين الزميل حسين الزناتي، نائب رئيس تحرير الأهرام، رئيسا لتحرير مجلة علاء الدين، خلفا للزميلة ليلى الراعي، لبلوغها سن المعاش.

وكان حسين الزناتي، أحد مؤسسي المجلة من أعدادها التجريبية، عام 1993، وعمل بها لمدة 9 سنوات، قبل انتقاله إلى الأهرام اليومي، حتى أصبح نائبا لرئيس تحريرها، وعضواً بمجلس نقابة الصحفيين.