قال حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، رئيس لجنة الحج والعمرة، إن النقابة ستقيم بعد غد الثلاثاء، احتفالية دينية في الواحدة ظهرا، لبعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، قبل سفرهم لأداء العمرة لهذا العام.

وأشار "الزناتي" في تصريح له، اليوم الأحد، إلى أن اللجنة تستضيف فضيلة الدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالقاهرة وأحد علماء وزارة الأوقاف، لشرح المناسك والرد على استفسارات الزملاء، كما يتم تسليم تأشيرات العمرة مع هدايا رمزية للمعتمرين.

وأضاف وكيل "الصحفيين" أن التنظيم لرحلة العمرة الثانية قد بدأ بعد الإعلان عنها، على أن تكون الأولوية للزملاء الذين تقدموا للرحلة الأولى ولم يجدوا أماكن شاغرة لهم، موضحا أنه حال زيادة أعداد الراغبين في العمرة سيتم تنظيم رحلة ثالثة لهم.