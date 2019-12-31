فيديو.. سميرة سعيد تتصدر تريند "يوتيوب" مصر بأغنية هليلة

تصدرت أغنية النجمة سميرة سعيد، "هليلة"، تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بمصر والتى طرحتها منذ ما يقرب من أسبوع واقتربت مشاهداتها لـ2 مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور ومن توزيع هاني يعقوب.