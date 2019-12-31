أخبار ماتفوتكش: روسية تتسلق الهرم.. وحريق في قطار بكفر الزيات

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

طقس ليلة رأس السنة ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة.. والصغرى في القاهرة 9

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓي وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء.

"التضامن": توفير مرافق للطالب الأزهري الكفيف ومساعدة أسرته

استجابت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وما نشره موقع "الوطن" وعدد من وسائل الإعلا، وقررت توفير مرافق للطالب الأزهري الكفيف "ياسر"، ومساعدة أسرته.

تعرف على شروط استحقاق المعاش المبكر بدءا من 1 يناير 2020

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، شروط الاستحقاق للمعاش المبكر الذي يبدأ تنفيذه اعتبارا من يناير المقبل، قبل انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة "المعاش المبكر".

"السيسي" يوجه بالالتزام بالجدول الزمني لافتتاح المتحف المصري الكبير

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

"العاصمة الإدارية": استقبال 6 ملايين مواطن نهاية المرحلة الثالثة من العاصمة الإدارية

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الإدارة تجهز الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشكل لائق وذكي ومتميز، لاستقبال سفارات الدول الأجنبية المتواجدة في الأراضي المصرية.

السيطرة على حريق محدود في قطار بكفر الزيات

ذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنّه بعد وصول القطار رقم 539 بالجرار رقم 2135 ركاب (القاهرة / منوف / كفر الزيات) إلى محطة كفر الزيات، في الساعة 11:25، وبعد مغادرة الركاب الرصيف بسلام، وأثناء تدوير الجرار للقيام بدور قطار 850 المقرر قيامه الساعة 13:05، تلاحظ لناظر المحطة تصاعد أدخنة من سقف العربة الأخيرة من القطار نتيجة حريق محدود بها.

توقعات طقس الـ72 ساعة.. سقوط أمطار قد تصل للقاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني، توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس، في الفترة من الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

اقتحمت نهائي أبطال أوروبا وتسلقت الهرم.. من هي الروسية كينسي ولانسكي؟

نشرت الفتاة روسية الأصل كينسي ولانسكي، فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، أعلى أحد أهرامات الجيزة في مصر، ظهرت من خلاله في عدة لقطات، منذ بداية رحلتها إلى محل إقامتها في أحد الفنادق إلى الأهرامات، وأثناء تسلقها.

أبرزها سفر محمد محمود وحمدي فتحي لألمانيا.. 13 قرارا لمجلس إدارة الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء أمس، الإثنين، بفرع النادي بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية.

خاص.. الزمالك يفاوض أنيس البدرى.. والنقاز يحذره

كشف مصدر داخل نادى الزمالك، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، دخل فى مفاوضات مع أنيس البدري، لاعب نادى الترجى التونسى من أجل ضمه لصفوف الأبيض الفترة المقبلة.