تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

بشائر عام 2020 كما أعلنها رئيس الوزراء

خلال حوار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، وبعض الكتاب، أمس، أعلن عن إنجازات كثيرة في عام 2020.

تحمل رحمين.. سيدة تضع مولودا سليما بعد عملية نادرة بإسنا

نجح فريق طبي، بمستشفى إسنا التخصصي الجديد، جنوب الأقصر، في إجراء عملية ولادة قيصرية نادرة، لسيدة تحمل رحمين منفصلين، لتتمكن بعدها الأم، من إنجاب طفل سليم، بصحة جيدة.

الدولار يرتفع قرشا والذهب 13جنيها في تعاملات الأسبوع الماضي

سجّل سعر بيع الدولار مقابل الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، قرشا واحدا فقط ليباع في بنوك" القاهرة -الأهلي المصري - العربي الأفريقي الدولي - البركة - بلوم - التجاري الدولي - التعمير والأسكان - الإسكندرية - hsbc - قطر الوطنى "بـ 15.99 مقابل 15.98جنيها الخميس الماضي.

"السيسي" و"بوتين" يتفقان على تسوية الأزمة فى ليبيا ومواجهة الميليشيات الإرهابية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلعه لتعميق العلاقات المصرية - الروسية فى جميع المجالات، مشيداً، خلال اتصال هاتفى أجراه، أمس، مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، بالمشروعات التنموية المهمة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

كشف الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن إطلاق أول مسابقة لصعود أول مواطن مصري للفضاء في يناير 2020.

رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

مهموماً ومتفائلاً وصريحاً.. هكذا كان حال د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مدى ثلاث ساعات، الثلاثاء، تحاور خلالها مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الكتاب بالقاعة الرئيسية بمجلس الوزراء.

ردا على الرئاسة التركية.. الجيش الليبي لـ"الوطن": لسنا سوريا

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي إن ليبيا لن تكون مثل سوريا، وذلك في تعليق منه على إعلان الرئاسة التركية أن حكومة فايز السراج طلبت دعما عسكريا وأنها ستحترم ذلك.

الطقس السيئ يوقف الملاحة في البرلس.. والأمواج تداهم العريش

تواصل هطول الأمطار على بعض المحافظات الساحلية، وسط استمرار حالة الطوارئ التى أعلنتها دواوين المحافظة لمواجهة التداعيات المحتملة لسوء الأحوال الجوية، التى تسبّبت فى ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية وخروج المياه للشواطئ، تزامناً مع انتشار معدات الأجهزة التنفيذية لسحب المياه المتراكمة من الشوارع والميادين.

ملهمش حد يسأل عليهم.. تفاصيل جديدة في واقعة "الهياكل العظمية"

واصلت النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على الهياكل العظمية الخاصة، بموظف وزوجته، وعثر عليهما بطريق محور المحمودية بمنطقة الحضرة الجديدة، بمحرم بك في الإسكندرية، بعد أن تخلصت من رفات الجثث عصابة استولت على شقتهما بعقد مزور.

نجل خالد صالح ينشر "فوتوسيشن" خطبته على هنادي مهنا: يا رب أعرف أسعدك

أعلن الممثل أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، عن ارتباطه رسميا بالفنانة الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، موجهًا رسالة رومانسية لها، مع إرفاقه الصور الرسمية الأولى من حفل خطبتهما.

إيهاب الخطيب يتحدث عن انتقال السعيد للزمالك.. ومفاجأة صالح.. ورفض حجازي (فيديو)

تحدث الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير الرياضة بجريدة "الوطن"، عن آخر المستجدات الخاصة بالأهلي والزمالك، قبل الإعلان عن الصفقات الجديدة الخاصة بالانتقالات الشتوية المقبلة.