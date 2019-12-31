بينهم الرئيس الروسي والملك سعود وماجدة.. أشهر متسلقي أهرامات الجيزة

لدى الكثيرين من زائري الأهرامات سواء المصريين أو الأجانب وحتى المشاهير منهم، هوَس بتسلق الأهرامات، ما دفع قانون حماية الآثار إلى منع تسلق الهرم حفاظا على الأحجار من التآكل، وخوفا على حياة المتسلق.

وبالأمس، نشرت عارضة الأزياء والممثلة روسية الأصل كينسي ولانسكي، بطلة واقعة التعري في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، العام الماضي، فيديو جديدا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت خلاله وهي تخطط لتسلق الهرم، ثم التقاطها لصور "سيلفي" من فوق قمة الهرم.

وتستعرض "الوطن" أبرز الأشخاص والمشاهير الذين تسلقوا الهرم:

- تسلقته الفنانة ماجدة في مشهد الختام الشهير لفيلم "حواء على الطريق" عام 1968، والذي لعبت من خلاله شخصية "منى" أمام العملاق الراحل رشدي أباظة، وهو من تأليف وإخراج حسين حلمي المهندس.

أما قديمًا، فارتبط تسلق الأهرامات بشخص يدعى حفناوي عبدالنبي‏،‏ إذ ظل يتسلقه يوميا لمدة 50 عاما، ورافقه آلاف المشاهير والسياح، ‏وكان يتسلقه خلال 6 دقائق، ولقبة الرئيس محمد نجيب بالبطل.

- رافق "عبد النبي"، العاهل السعودي الملك سعود الهرم في رحلة لتسلق الهرم، وبعدها أعطاه ألف جنيه أسترليني، كهدية منه.

- وأيضًا الرئيس اليوغوسلافي الأسبق ‏جوزيف تيتو‏‏، الذي أعطى "عبد النبي" علبة سجائر ذهبية خاصة به‏.

- كما تسلق الرئيس الروسي الأسبق خروشوف، وبعدها أهدى "حفناوي" ساعة يده.

- وكذلك أهداه شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي، والإمبراطور الإثيوبي هيلاسلاسي هدايا قيمة‏.‏

بينما في العصر الحالي، وخاصة عقب سن القانون المصري لعقوبات رادعة للحد من تسلق الهرم سواء للمصريين أو الأجانب، أصبح الأمر ممنوعًا، وعلى الرغم من ذلك حدثت عدة وقائع لتسق أفراد للأهرامات، أحدثت جدلًا واسعًا:

- في عام 2012، ظهرت صور لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، وهي تتسلق الهرم الأكبر خلال زيارتها المنطقة.

- وفي عام 2016، قام شاب ألماني يدعى أندريه سيسيلسكي، بتسلق "خوفو"، ووثق هذا التسلق من خلال تسجيل فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت لاحق، بعدما تمكن من العودة لبلاده، وأصدرت وزير السياحة آنذاك قرار بمنعه من دخول مصر.

- وفي ديسمبر الماضي، في مثل هذه الأيام، تسلق مصور دنماركي قمة الهرم الأكبر خوفو، وقام بالتقاط العديد من الصور الجنسية له وهو صديقته، خلسه بمساعدة أحد البائعين بالمنطقة الذي يعرف أبواب الدخول والخروج.

- وفي يوم 1 مايو 2019، تسلق شاب يعمل مدرب سباحة الهرم الأكبر "خوفو"، وقام برشق الزائرين بالحجارة من أعلاه، ومع فشل جهود السيطرة عليه أو إنزاله استمرت الواقعة لنحو ساعتين كاملتين، وأثارت الحادثة ذعر كل الموجودين بالمنطقة.