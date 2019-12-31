علق الفنان محمود العسيلي على الأخبار المتداولة حول نقل تماثيل من طريق الكباش بمحافظة الأقصر إلى ميدان التحرير لتزيينه بها.

وغرد العسيلي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "موضوع نقل الكباش إلى ميدان التحرير هما هياخدوا 4 كباش من أصل 1200، وبصراحة أول مرة حد يفكر صح من الناحية الجمالية ويا رب يكملوا على كدا في وسط البلد كلها".

فيما نفى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات تلفزيونية له، مزاعم نقل تماثيل من طريق الكباش بمحافظة الأقصر، إلى ميدان التحرير، مؤكدا أنها عارية تماما عن الصحة: "طريق الكباش يربط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، مش هيلمسه حد على وجه الكرة الأرضية، كلام مش مظبوط".

وأضاف، أن الطريق المذكور يُطلق عليه خطأ "الكباش"، موضحًا أن اسمه هو طريق "أبو الهول"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التماثيل التي ستزين ميدان التحرير سيجرى الحصول عليها من الجهة الخلفية للمعبد: "وهي مجموعة تماثيل مستخبية تحت الرمل والتراب، وعددها 4، ومفيش زائر أجنبي أو مصري شافهم نهائيًا".

وأشار إلى أنه سيجرى تقوية وترميم هذه التماثيل، حتى تُنقل إلى ميدان التحرير: "سنبذل كل مجهوداتنا لحمايتها مما قد تتعرض له من تشويه، وتحت إشراف وزارة الإسكان سيجرى وضع حبال حول المسلة والتماثيل لحمايتها من التشويه أو كتابة الجرافيتي الحديث".