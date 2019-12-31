قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، إنّ هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وشديد البرودة مع بداية فترات الليل حتى الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ولكنها لا تؤثر على حركة الملاحة البحرية فى البحر المتوسط والأحمر، مع وجود شبورة مائية تؤثر على الرؤية فى الساعات الأولى من الصباح وحتى التاسعة صباحا.

وتابع شاهين، أنه من الوارد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى مع بداية الأسبوع المقبل، مع زيادة نسبة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة نهاية الأسبوع.