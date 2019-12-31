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الزمالك يفتح خزائنه لترضية اللاعبين

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الحكومة والبرلمان يحسمان أزمة "تسويات المؤهلات"

الحكومة والبرلمان يحسمان أزمة "تسويات المؤهلات"

"مثلث الإصلاح الإداري".. الانتقال إلى العاصمة الجديدة وميكنة الخدمات ورفع كفاءة العاملين

"مثلث الإصلاح الإداري".. الانتقال إلى العاصمة الجديدة وميكنة الخدمات ورفع كفاءة العاملين

أستاذ علوم سياسية: نحتاج هيئة للتثقيف السياسي.. وشطب أى حزب لا يصل للبرلمان والمحليات

أستاذ علوم سياسية: نحتاج هيئة للتثقيف السياسي.. وشطب أى حزب لا يصل للبرلمان والمحليات

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من المواطنين إلى السياسيين والنواب: "إنتو لساننا عند الحكومة"

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