قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كل محافظات الجمهورية، تتمتع بحالة من الاستقرار في الطقس، مشيرًا إلى أن الطقس البارد، الذي تشهده البلاد خلال هذه الأيام، يعتبر أمرًا طبيعيًا، قياسًا بنفس الفترة من كل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات، خلال الأيام الثلاث المقبلة، وستسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، غير مؤثرة على الأنشطة، وخروج المواطنين للاستمتاع بالأعياد.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، بسبب انخفاض درجات الحرارة غدًا، لافتًا إلى أن درجة الحرارة العظمى، ستتراوح ما بين 17 و18 درجة، وتنخفض لتصبح 12 و13 درجة، وصولا إلى وقت الفجر 9 درجات، وذلك في محافظة القاهرة ومناطق شمال البلاد.

ولفت إلى أن حالة الطقس في محافظة جنوب سيناء، رائعة للغاية، حيث تكون الشمس ساطعة في النهار، ودرجة الحرارة العظمى تبلغ نحو 22 درجة، والصغرى نحو 16.