صوت عذب، يجعل خيالك يسافر إلى عنان السماء، إذا كنت تعيش حالة حب فستغلق عينيك على أنغام أغنية "إنت عمري"، وإذا انتهت للتو علاقتك العاطفية، فأنت على موعد مع الألم على موسيقى "ياما أمر الفراق"، وفي جميع حالاتك العاطفية تلجأ لها وتجدها تصف شعورك، تلمس كلماتها إحساسك الداخلي، فتشعر حينها بأنه لا مفر من أغنياتها.. ومن غيرها السيدة أم كلثوم.

واليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، تحل ذكرى ميلاد كوكب الشرق الفنانة الراحلة أم كلثوم، والتى كانت سفيرة مصر لدى دول العالم، بفنها الراقي وأعمالها الخالدة، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1898، ورحلت في 3 فبراير عام 1975، عن عمر 76 سنة.

الحب في حياة أم كلثوم من الأمور الغامضة، فعلى الرغم من غنائها لجميع مواقف الحب، يريد الكثيرون أن يعرفوا من هو حب حياة "كوكب الشرق"؟، وهل أحبت أكثر من شخص، وهو السر التي حاولت إحدى المذيعات كشفه خلال أحد اللقاءات التليفزيونية القديمة.

في مقابلة تلفيزيونية لقناة تونسية، خلال زيارة "الست" إلى هناك لإقامة إحدى الحفلات للشعب التونسي، تبادلت أم كلثوم الحديث حول العاطفة في حياتها وإلى من تكِن أكبر مشاعر الحب.

وسألتها مقدمة برنامج "التلفزة التونسية" مباشرة: "انتي أعظم فنانة غنيتي للحب.. عايزين نعرف أعظم حب في حياتك؟".

صمتت "الست" لوهلة ثم ردت بثقة، قائلة: "أعظم حب في حياتي هو مش لحاجة واحدة، هو الحب للوالدين والحب للعائلة، حلقة مفرغة، الحب للوطن والأصدقاء.. الحب مش لحاجة واحدة أبدًا".

اشتغلت المذيعة حديث الست عن الحب وطرحت عليها سؤالًا آخر على استحياء: "الناس كلهم سمعوكي وانتي بتقولي (وعزة نفسي منعاني)، فهل الحب بيخضع لعزة النفس في رأيك؟".

وجاء رد "كوكب الشرق" بثقة كبيرة دون تردد: قائلة: "طبعًا.. إن مكانش المُحب عنده عزة نفس ميتحبش".