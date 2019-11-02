استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC"عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز.

وطلبت الإعلامية من "الباز" أن يشبه بعض المشاهير بالكواكب والأجرام السماوية حيث شبه كوكب الشرق أم كلثوم بالشمس مشيرًا إلى أنه كان يسمع أغانيها في شبابه وكان يذاكر عليها ويكتب أبحاثه في ناسا وهو يستمع لها.

وشبه "الباز" لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بالمريخ "عشان المريخ كوكب أحمر وصلب متسمي على اسم مارس إله الحرب اليوناني".

كما شبه العالم الراحل الدكتور أحمد زويل بكوكب زحل "لأن حوله طوق طاقة يحتاج للعلم والمعرفة والقياس وعايز حد يكون فيزيائي ممتاز يفك الخيط بتاع الطوق ده".

بينما شبه طبيب القلب العالمي مجدي يعقوب بالقمر وشبه عالم الكلى العالمي الدكتور محمد غنيم بكوكب الزهرة "لأنه كزهرة في العلم والمعرفة والإنسانية" وشبه الفنان عادل إمام بكوكب عطارد: "لأنه كوكب صخري ويلف حول الشمس على طول وملوش غلاف".

وتحدث عالم الفضاء المصري، عن والدته واعتبرها مركز المجرة مشيرًا إلى أنه التقى بعدد كبير من ملوك ورؤساء دول العالم وعدد كبير أيضا من العلماء والمشاهير، لافتًا إلى أن أحسن إنسان قابله في حياته في مسألة العقل هي أمه ومؤكدًا أنها لم تتعلم وأنه تفاجئ ذات مرة بوالده وهو يعلم والدته القراءة والكتابة ولم يكن يعرف أن والدته أمية.

وحكى "الباز" عن حوار طريف دار بين والدته ورئيس فريق علماء ناسا وكانت والدته حاضرة حفل إطلاق أبوللو ووجهت بعض الأسئلة لرئيس الفريق الذي استعان بعلماء من الفريق بلغوا 6 أفراد للرد على أسئلتها الصعبة.