شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" وجامعة الإسكندرية، في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا وتقديم الاستشارات وتأهيل العاملين بالشركة، من خلال برامج دراسية متخصصة، ومنحهم درجات علمية تسهم في زيادة كفاءتهم الإنتاجية، وتدريب وتأهيل طلبة الجامعة.

وقع البروتوكول المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.

وأكد الملا عقب التوقيع أنّ قطاع البترول يحرص على تعميق التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية، للاستفادة من الجانب الأكاديمي في تحسين كفاءة الجانب العملي، مشيراً إلى أهمية البروتوكولات في دعم استراتيجية وزارة البترول، لتطبيق الأسلوب العلمي في برامج تطوير إمكانات وصقل مهارات الكوادر البترولية، لافتا إلى حرص قطاع البترول على المساهمة في بناء القدرات للطلبة الجامعيين بما يمتلكه من خبرات متميزة في المجالات العملية.

ويشمل البروتوكول الموقع بين شركة إنبي وجامعة الإسكندرية، التعاون في عدة مجالات، أهمها الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين في عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة، وتقديم خدمات التدريب المهني والتعاون في مجال البحث العلمي والرسائل العلمية، إضافة إلى إعطاء فرصة للعاملين بالشركة لاستكمال الدراسات العليا والحصول على درجة الماجستير في مختلف التخصصات بالجامعة والاستفادة من خدمات مركز القياس بالجامعة، لتقييم الأداء وتحديث المسار الوظيفي ووضع خطط التطوير وتنمية الكوادر بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، فضلا عن توفير برامج تدريب لطلبة الجامعة في المجال العملي.