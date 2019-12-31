أصيب منذ قليل، رئيس مباحث الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، برتبة رائد شرطة وضابط آخر برتبة نقيب وأمين شرطة اليوم الثلاثاء، وذلك في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري بين كمين السلام والسادات بالخارجة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجاري تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي الطريق الدائري بين كمين السلام والسادات بالخارجة مما أسفر عن أصابه كلا من الرائد محمد صابر عبدالباقى 42 سنه، رئيس مباحث قسم الخارجة باشتباه خلع بالكتف الأيمن والنقيب محمد مختار معاذ 28 سنه من إدارة البحث الجنائي باشتباه كسر بالقفص الصدري، وصلاة النبي فتحي رمضان 33 سنه أمين شرطة من محافظة الفيوم، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وصابر صالح عبدالسلام 41 سنه أمين شرطة من محافظة أسيوط باشتباه كسر بالعمود الفقري.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وجاري تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.