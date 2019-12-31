عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعًا، لمناقشة الإجراءات والآليات الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية المهمة بدأ اللقاء بمناقشة تنظيم ووضع آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، ةوسكرتير عام محافظ القاهرة.

وزيرا النقل والتنمية المحلية يبحثان آليات تطبيق عدد من المشروعات الخدمية

وأكد وزير النقل، أهمية الطريق الدائري كشريان مروري يخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي، ما يتطلب التنسيق السريع بين كل الأطراف المعنية لتنفيذ هذا التنظيم.

وتابع وزير النقل أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 100 كم، وخاصةً الوصلات المزدحمة به والتركيز على التقاطعات العرضية مع المحاور الأخرى، وكذلك تحديث وتطوير كل مشتملاته المرورية من الكباري والأنفاق وشبكات الإنارة واللوحات الإرشادية ومناطق الخدمات والنظافة ومواقف المواصلات العامة على امتداد الطريق.

فيما شدد وزير التنمية المحلية، على أنَّ الوزارة والمحافظات المعنية بالطريق الدائري ستقدم كل أوجه التعاون؛ فيما يتعلق بتنظيم مواقف السيارات أسفل هذا الشريان المروري المهم بما يسهل من تنقل المواطنين.

كما جرى مناقشة آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات، مع تأكيد تولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسؤولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة؛ ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري.

وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون الملاحة الداخلية، جرى تأكيد أهمية الطلب المقدم من رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والخاص باتخاذ كل الآليات والتدابير الخاصة بشأن تحقيق السلامة لمستخدمي الوحدات النهرية، وأن الهيئة العامة للنقل النهري ستصدر التراخيص للوحدات الآلية، وسيجرى تفويض المحافظين باصدار التراخيص للوحدات الغير آلية والثابتة؛ على أن تضع هيئة النقل النهري الأسس لإصدار التراخيص والمعاينات التي تنظم إجراءات الملاحة، إضافة إلى تاكيد عقد المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري دورات تدريبية للعاملين في الإدارات الملاحية بالمحافظات عن استخراج التراخيص.

كما استعرض وزير النقل، التنسيق مع محافظة الجيزة لإصدار التصاريح المطلوبة من المحافظة بشأن المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – الملك الصالح)، وكذلك التنسيق مع محافظة القاهرة لإصدار التصاريح اللازمة لنادي السكة الحديد والشركة المنفذة لأعمال تطوير بوابات وأسوار النادي بالعمل بالشوارع المحيطة بالنادي، وفقًا للدراسة المقدمة من وزارة النقل والتي صدق عليها رئيس الجمهورية.