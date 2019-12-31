أعلن الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، عن قيام قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة بفتح باب التقدم لمسابقة في إعداد حقيبة تدريبية، لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على نظم وآليات الاختبارات الإلكترونية بعنوان: بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية (On Line Exam).

وقال المغربي إن ذلك يأتي في إطار سياسة الجامعة لدعم ونشر الاختبارات الإلكترونية بمختلف البرامج وتطبيقا لقرار مجلس الجامعة بإدراج برنامج تدريبي عن الاختبارات الإلكترونية، ضمن حزمة البرامج التدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع مركز القياس والتقويم.