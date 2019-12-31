تستعد قناة "Cbc" لعرض أولى حلقات مسلسل "الأخ الكبير" للفنان محمد رجب، عبر شاشتها، اعتبارًا من يوم السبت 4 يناير المقبل.

تدور أحداث "الأخ الكبير" في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة، ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

جدير بالذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" من بطولة كل من محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محسن منصور، أشرف زكي، حمادة بركات، محمود حجازي، ايهاب فهمي، محمد عز، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، عمرو رجب وغيرهم من النجو.

المسلسل من إنتاج شركة "سينرچي" للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.