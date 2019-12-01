نشر الفنان محمد عز صورة عبر حسابه الشخصي إنستجرام صورة تجمعه بمحمد رجب، دينا فؤاد، وهبة مجدي من كواليس مسلسل "الأخ الكبير".

وكتب "عز" تعليقا على الصورة قائلا: "كرمك يارب وتوفيقك".

تدور أحداث "الأخ الكبير" في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة، ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

جدير بالذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" من بطولة كل من محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محسن منصور، أشرف زكي، حمادة بركات، محمود حجازي، ايهاب فهمي، محمد عز، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، عمرو رجب وغيرهم من النجو.

المسلسل من إنتاج شركة "سينرچي" للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.