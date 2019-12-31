كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن السيارات الأكثر مبيعا في فئة سيارات الـB التي تعرف بسيارات المدينة أو سيارات العائلية المتوسطة، والتي تصنف كأثر فئة مبيعا في سوق السيارات.

وأوضح التقرير الصادر عن "أميك" أنّ المراكز الثلالثة الأولى احتلتها نيسان صني بأعلى نسبة مبيعات في سوق السيارات في هذه الفئة بنسبة وصلت لـ40.5% من حجم مبيعات هذه الفئة، وجاءت بعدها السيارة شيفروليه أفيو بنسبة مبيعات بلغت 12.6% من حجم المبيعات، وحصلت السيارة رينو لوجان حصلت على نسبة مبيعات 10.9 من حجم مبيعات، وفي المرتبة الرابعة جاءت السيارة بيجو 301 حصلت على 8.5%.