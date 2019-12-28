تعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك بمناسبة القيام بأعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بدائرة قسم مرور الأميرية، لمدة ثلاثة أشهر على أن تكون الأعمال (ليلاً ونهاراً) وذلك على النحو التالى.

ومن المقرر استقطاع حارتين مروريتين بكل اتجاه بشارع الحرية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات لنقل حركة المرور الطولى بشارع الحرية مروراً أعلى شارع عمر المختار، مع الاستبقاء على حارتين مروريتين بكل اتجاه بعرض لا يقل عن 7 أمتار لخدمة حركة المرور الطولى بشارع الحرية.