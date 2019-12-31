شرح الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحكام زكاة المال، في فيديو نشره الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على يوتيوب.

وقال أمين فتوى دار الإفتاء المصرية إنّ الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، لا يكتمل الإسلام دونها، وهي أنواع، فهناك زكاة المال والزرع، والتجارة، والحيوان، والفطر وغيرها من أنواع الزكاة، وبينها زكاة المال.

وأوضح شلبي أنّه كي تكون زكاة المال واجبة على شخص، يجب أن يتوفر معه الأموال التي بلغت النصاب، والنصاب قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21، على أن يمر عليها عام هجري كامل، وتكون فائضة عن الحاجة.

واستكمل شلبي أنّ الزكاة تخرج بنسبة 2.5%، موضحا: "يعني الـ1000 جنيه يخرج عنها 25 جنيه".