قدّم الجيش الثاني الميداني الدعم لأهالي قرية أبوطفيلة في الإسماعيلية، التي يقطن بها أكثر من 120 من الأسر الأكثر احتياجا، إذ تمّ توزيع 500 حصة غذائية مجانية و200 بطانية على أهالي القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ودفع القوافل الطبية في مختلف التخصصات "باطنة، رمد، أطفال، نساء وتوليد، جلدية، معمل تحاليل، وصيدلية"، لتقديم الدعم الطبي بالمجان للمواطنين.

يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة، واستمرارا لجهودها الإنسانية في تقديم الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم، خاصة في المحافظات النائية والمناطق المنعزلة والقرى الأكثر احتياجا.

من جانبهم، قدّم أهالي القرية الشكر للقوات المسلحة التي تحرص على تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهلهم، مؤكدين ثقتهم التامة بجهود القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب من جذوره وتطهير أرض سيناء الغالية.