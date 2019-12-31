أبرمت وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العديد من العقود في إطار تنفيذ تطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري.

وترصد "الوطن" في 8 معلومات جميع العقود التي أُبرمت في العام 2019، وهي كما يلي: