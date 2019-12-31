أبرمت وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العديد من العقود في إطار تنفيذ تطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري.
وترصد "الوطن" في 8 معلومات جميع العقود التي أُبرمت في العام 2019، وهي كما يلي:
- توقيع عقد مكمل بـ10 جرارات مع شركة GE.
- إشهار مناقصة شراء 100 جرار سكة حديد جديد ضمن اتفاقية التمويل الخاص بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
- توقيع التمويل الخاص بشراء 100 جرار بتمويل من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD .
- توقيع التمويل الخاص بشراء 1300 عربة سكك حديد بتمويل من بنك التنمية الصادرات والواردات المجري.
- توقيع عقد توريد 50 جرارا من شركة PRL وتحديث 50 جرارا هنشل وعمرة 41 جرار طراز EMD، وعقد صيانة لمدة 15 سنة لـ141 جرارا.
- التعاقد على توريد 150 ألف فلنكة خرسانية جديدة من مصنع سيجوارت.
- تطوير وصيانة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية لنظام التشغيل والتحكم للباكية الملاحية المتحركة لكوبري نجع حمادي.
- مشروع إنشاء نفق للمشاه بمدينة بركة السبع في المنوفية.