نخفضت أسعار النفط في آخر أيام العام اليوم الثلاثاء، ولكنها تتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود مارس وهو شهر أقرب استحقاق الجديد، إلى 66.52 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا أو 0.2% بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش.

تراجع العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت

وأغلق عقد برنت تسليم فبراير يوم الإثنين على 68.44 دولار للبرميل.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 19 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 61.49 دولار للبرميل.

وارتفع برنت نحو 24% في عام 2019 وزاد الخام الأمريكي 35%.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في 3 أعوام بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وتعهدات خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض يوم الإثنين، إن من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين على اتفاق المرحلة واحد التجاري الأسبوع المقبل.

وتظل التوترات محتدمة في الشرق الأوسط بعد الضربات الجوية الأمريكية على كتائب حزب الله في العراق وسوريا. واستؤنفت العمليات في حقل الناصرية في العراق بعدما أوقف المحتجون الإنتاج لفترة قصيرة.

ومن المتوقع بحسب استطلاع مبدئي أجرته "رويترز"، أن تسجل مخزونات الخام الأمريكية هبوطا بنحو 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، ولتسجل بذلك تراجعا محتملا للأسبوع الثالث على التوالي.

ونزلت المخزونات الأمريكية 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، وتُعلن بيانات المخزون الامريكي يوم الجمعة.