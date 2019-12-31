أمر علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، بإيقاف مدير مدرسة النسايمه الثانوية المعمارية الزخرفية المشتركة، التابعة للإدارة التعليمة بالمنزلة عن العمل، بعد أن اقتحم ولي أمر لجنة الامتحان العملي وطعن طالب أثناء الامتحان.

وقرر عبدالرؤوف، إحالة كلا من اثنين من المراقبين داخل لجنة الطالب، ومشرف الدور، ومسؤول الأمن بالمدرسة، إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم.

وأكد عبدالرؤوف، في تصريح صحفي، "أنه في تمام الساعة الثامنة صباحا تعدى المدعو "داود ا. م." على الطالب أحمد خالد محمد خالد الطالب بالفرقة الثانية بآلة حادة أصابته إصابة خفيفة في الجنب وتم نقله لمستشفى المنزلة المركزي وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج".

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد اقتحام ولى أمر ونجله لجنة امتحانات بمدرسة النسايمة الثانوية الصناعية المعمارية واعتدى ولي الأمر بالضرب على طالب أثناء أدائه الامتحان وطعنه بآلة حادة، مما تسبب في إصابة بجرح قطعي بالجانب الأيمن، وتم نقله لمستشفى المنزلة المركزي وقرر الأطباء تحويله لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لحاجة للعرض على جراحة قلب وصدر.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين إصابة الطالب "أحمد خالد محمد، 17 سنة"، ومقيم قرية النسايمة، بجرح طعني نافذ بالجانب الأيمن.

وأكد شهود العيان بالمدرسة أن المتهم يدعى "داوود. ع. ا.، 45 سنة "ولي أمر طالبة بالمدرسة الإعدادي، ومقيم قرية النسايمة اقتحم ونجله المدرسة ولجنة الامتحانات وأثناء أداء المجني عليه لامتحان العملي اعتدا عليه بالضرب بآلة حادة بعد اتهامه بمعاكسة طالبة بالإعدادية أثناء خروجها من المدرسة بالأمس وهو ما نفاه الطالب فطعنه الأب.

تحرر محضر بالواقعة وتمكنت المباحث من القبض على ولي الأمر، الذي اتهم الطالب بمعاكسة ابنته بالشارع عدة مرات، ورغم تهديده من قبل بعدم التعرض لها إلا أنه استمر في فعله.