قال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه ردا على ما نشر فى وسائل التواصل الاجتماعى من "مجلس أمناء مدرسة هشام بركات" عن وجود حالات التهاب سحائي بمدارس هشام بركات بإدارة طلخا التعليمية، تبين أن الطالب المشتبه بإصابته بالالتهاب السحائي مصاب بنزلة برد شديدة وتم نقله إلى مستشفى الحميات وهو يخضع للعلاج.

وأضاف عبد الرؤوف، أنه فور علمه اتصل على الفور بوكيل وزارة الصحه للتأكد من صحة الخبر والاطمئنان على الطالب والذى أكد بدورة على عدم صحه الخبر المتداول ولم تصل للمستشفيات حالات التهاب سحائى.

وأهاب وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمواطنين عدم الانسياق نحو أي إشاعات وعدم إثارة البلبلة.